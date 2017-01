Quand Itshak Herzog proposait un marché à Sheldon Adelson

Le chef de l’opposition Itshak Herzog a révélé jeudi matin sur Galei Tsahal qu’il avait proposé un « deal » au milliardaire américain Sheldon Adelson, propriétaire entre autres du quotidien Israël Hayom. Suite au débat sur la « loi Israël Hayom » qui visait à rendre ce journal payant, Itshak Herzog avait proposé à Sheldon Adelson de retirer son soutien à la loi si la ligne éditoriale du journal et devenait plus équilibrée et qu’elle soutenait moins Binyamin Netanyahou! « Si je vois un article qui me soutient, je retirerai mon soutien à cette loi ».

Le journal Israël Hayom est effectivement pro-Netanyahou…mais c’est le seul parmi tous les autres journaux qui existent et qui sont souvent impitoyables et de mauvaise foi avec le Premier ministre. Un média qui est favorable à Binyamin Netanyahou est effectivement insupportable aux yeux des « démocrates » de l’opposition de gauche.

La loi Israël Hayom avait été déposée à la Knesset par Eitan Cabel (Camp Sioniste). Après avoir été adoptée en lecture préliminaire elle a été bloquée.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90