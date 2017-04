Itshak Herzog joue le pédagogue avec le ministre allemand des Affaires étrangères

La mini-crise diplomatique entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le chef de la diplomatie allemande Sigmar Gabriel n’est pas encore résolue. Ce dernier maintient son souhait de rencontrer des membres de B’Tselem et de Shovrim Shetika, et le Premier ministre de son côté maintien son ultimatum: il refusera en ce cas de recevoir le ministre allemand.

Le chef de l’opposition Itshak Herzog s’est engouffré dans cette brèche et a décidé de rencontrer Sigmar Gabriel mardi matin. Mais afin de ne pas avoir l’air de tacler le Premier ministre, il a indiqué à son interlocuteur ce qu’il pensait de ces ONG qu’il désirait tant rencontrer. Après avoir remercié l’Allemagne pour son soutien diplomatique constant à Israël et son aide militaire, le président du Camp Sioniste a dit: « J’émets de sérieuses réserves quant à ces organisations qui appellent au boycott d’Israël et salissent Israël à l’étranger. Tsahal fait face à des menaces terroristes très sournoises dans cette région qui est la plus complexe du monde. Durant toutes les guerres d’Israël Tsahal a prouvé qu’il agit en conformité au droit international et en préservant dans la mesure du possible les droits humains, souvent au péril de la vie de ses soldats, afin de ne pas porter atteinte aux populations civiles souvent utilisées comme boucliers humains par les terroristes ».

Itshak Herzog a ensuite cité deux cas récents, celui d’une terroriste de Gaza qui a voulu profiter d’un laisser passer médical pour entrer en Israël et tenter de commettre un attentat, et celui du terroriste de Tel-Aviv de dimanche, qui a profité d’une tournée en Israël d’une ONG pacifiste pour entrer en Israël avec une autorisation officielle.

Le chef de l’opposition a ensuite exposé au ministre allemand sa vision politique quant à un règlement du conflit israélo-palestinien: une séparation des Arabes palestiniens et des négociations en vue de la solution des deux Etats, ce qui a dû plaire aux oreilles de Sigmar Gabriel.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90