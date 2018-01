Quand Itshak Herzog dit de grosses sottises à un journal saoudien

Le chef de l’opposition Itshak Herzog a accordé une interview au site saoudien Ilaf. Sans vergogne et sachant que le gouvernement israélien entretient des liens stratégiques avec l’Arabie soaudite, il a développé tout un discours anti-Netanyahou et assuré qu’avec un gouvernement Gabbaï, la paix entre Israël, le monde arabe et les ‘Palestiniens’ serait à portée de main.

Mais plus grave encore, et n’ayant aucun mandat pour le faire, il a suggéré que dans le cadre d’un règlement de « paix », les Saoudiens prennent une place plus importante sur les lieux saints musulmans à Jérusalem pouvant aller jusqu’à une prise de responsabilité sur la gestion de la mosquée Al-Aqsa et des autres lieux saints musulmans « car l’Arabie saoudite sait déjà comment gérer les lieux saints de la Mecque et de Médine ».

Un responsable politique israélien qui « invite » l’Arabie saoudite à venir se mêler de ce qui se passe à Jérusalem, voilà qui est assez singulier. Israël a déjà maille à partir depuis trop d’années avec la Jordanie qui se prend pour le maître des lieux et se permet régulièrement des déclarations incendiaires contre Israël au sujet du Mont du Temple.

Celle qui a réagi à ces propos a été Shouali Moualem-Refaeli de Habayit Hayehoudi: « N’est-ce pas déjà assez d’avoir cédé des parties d’Erets Israël à des étrangers qu’il faille encore laisser les Saoudiens mettre le pied sur le lieu le plus sacré du peuple juif?? Depuis cinquante ans déjà, Israël doit se mesurer avec la Waqf jordanien à cause de l’erreur historique de Moshé Dayan qui en 1967, de par sa grande ‘générosité, a fait fi du lien national, spirituel et religieux des juifs sur le Mont du Temple. Et voilà que maintenant le député Itshak Herzog veut y introduire un autre pays musulman, l’Arabie saoudite! Je me pose la question avec stupeur: qu’aurait dit de son petit-fils l’ancien grand rabbin d’Israël Itshak Halévy Herzog zatsal?

Vidéo:

Photos Yonatan Sindel / Flash 90 et porte-parole Shouli Moualem-Refaeli