Itshak Herzog commente le dernier sondage

Le président du Camp Sioniste Itshak Herzog a commenté le dernier sondage d’opinion qui accorde 27 sièges Yaïr Lapid et annonce une véritable déroute au Camp Sioniste avec 8 sièges soit un tiers de la formation actuelle à la Knesset: « On ne peut pas fonctionner uniquement avec les sondages et je conseille à tout le monde de se calmer. Yaïr Lapid n’a pas de réponses aux problèmes qui agitent la société. Il n’a pas d’opinion non plus. Quant à Binyamin Netanyahou, c’est un peureux qui n’ose pas prendre des décisions historiques et cruciales ».

Lorsqu’Itshak Herzog appelle au calme, il s’adresse surtout à ses opposants au sein du parti qui voient avec angoisse le Camp Sioniste se transformer en parti marginal sous sa présidence, laissant la force principale d’opposition à Yesh Atid.

Photo Aroutz 7