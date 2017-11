Itshak Herzog candidat à la direction de l’Agence juive?

Les dirigeants de l’Agence juive aux Etats-Unis ainsi que les responsables de l’Organisation des Fédérations juives d’Amérique du Nord ont fait parvenir au Premier ministre israélien une liste de six candidats de leur choix pour prendre la succession de Nathan Sharansky à la tête de l’Agence juive.

Selon le Jerusalem Post, les six candidats sont: Dr. Youval Steinitz, ministre des Infrastructures nationales, de l’Energie et de l’Eau, Nahman Shaï, député travailliste, Dany Dayan, Consul général d’Israël à New-York, Ron Dermer, ambassadeur d’Israël à Washington et Itshak Herzog, chef de l’opposition. Ces six candidats seraient tous agréés par Binyamin Netanyahou. La candidature qui aura été choisie communément par les deux côtés sera présentée lors du prochain conseil d’administration de l’Agence juive au mois de février 2018 et confirmée lors de l’assemblée générale du mois de juin 2018.

A ce jour, c’est le ministre Youval Steinitz qui est présenté favori en Israël mais il n’est pas certain que ce soit le choix des Américains. Les chances de l’ambassadeur Ron Dermer semblent assez faibles car il n’est pas très populaire dans les milieux juifs libéraux et démocrates. Dany Dayan semble vouloir rester à son poste qu’il affectionne particulièrement. Quant à Itsh’ak Herzog, ses proches indiquent qu’il n’est pas très surpris de cette nouvelle. Mais le prix à payer pour lui serait de quitter la vie politique.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90