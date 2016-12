Itshak Herzog appelle à une révolte populaire!

Après le vote anti-israélien et au lieu de faire front avec le gouvernement face à l’antisémitisme, la gauche israélienne comme elle le fait depuis trop d’années enfonce le clou et dirige ses flèches non pas contre les antismites mais contre le gouvernement. Tout comme l’hôpital se moquant de la charité, le chef de l’opposition Itshak Herzog a déclaré que « le Premier ministre a totalement perdu la maîtrise de soi », et en même temps, il appelle la population à descendre dans les rues pour faire tomber le gouvernement!

Itshak Herzog a accusé le Premier ministre « d’avoir déclaré la guerre au monde entier, y compris aux Etats-Unis et à l’Europe » et estime que l’hostilité que ressentent les Israéliens lorsqu’ils se rendant à l’étranger est due…à la politique menée par Binyamin Netanyahou!

« La seule manière de faire changer les choses est de lutter ensemble pour faire tomber Netanyahou et de provoquer par tous les moyens de nouvelles élections ». Elections où son parti est d’ailleurs promis à une défaite cuisante, si l’on en croite les sondages!

Itsahk Herzog a appelé Yaïr Lapid à le rejoindre « pour un combat qui sortira des réseaux sociaux pour aller dans les rues » et il a lancé également un appel à Moshé Cahlon pour qu’il quitte la coalition et fasse tomber le gouvernement. Au vu de la réaction très sévère de Moshé Cahlon à la résolution du Conseil de sécurité, rien n’indique qu’il suivra le conseil du président du Camp sioniste.

« Seul un gouvernement pondéré et responsable sera en mesure de lutter contre cette décision de l’ONU, en limiter les dégâts, faire cesser les atteintes à l’Etat d’Israël et lui faire réintégrer le rôle qu’il mérite parmi les nations », a conclu avec le plus sérieux du monde le chef de l’opposition…

Photo Miriam Alster / Flash 90