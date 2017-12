Itaï Mizrahi, devenir bar-mitsva sans son papa…(avec vidéos)

Les événements tragiques liés au terrorisme se succèdent à un tel rythme que l’un fait malheureusement oublier l’autre dans la mémoire collective. Les noms, les âges, les visages restent quelques temps dans les esprits, et puis vient l’attentat suivant qui relègue le précédent plus loin dans cette interminable liste macabre.

Mais pour les familles, la tragédie fait désormais partie intégrante de la vie quotidienne jusqu’à la fin de la vie. Et lorsque vient un événement heureux, le manque du papa, de la maman, d’un frère ou d’une soeur, d’un conjoint ou d’enfants se fait ressentir de manière encore plus cruelle.

Jeudi s’est déroulée au Kotel une cérémonie collective de bar-mitsva et bat-mitsva pour soixante-cinq garçons et filles blessés lors d’attentats. Parmi eux, Itaï Mizrahi. Itaï est le fils de Baroukh Mizrahi hy »d, assassiné sur la route près de Hevron à la veille de Pessa’h 2014. Ce jour-là, la famille se rendait chez les grands-parents pour passer la fête avec eux. Mais un terroriste imbibé de haine en avait décidé autrement. Un mitraillage sur la voiture de la famille et Baroukh hy »d était tué devant sa femme et ses enfants, qui furent blessés.

Itaï Mizrahi a mis ses tefilines devant le Mur occidental et a dit: « Je suis très ému d’être là aujourd’hui. mais mon papa me manque beaucoup. C’était un homme bon et souriant. Il était officier de police et aimait aider les autres. Mais je sais qu’il est présent avec nous et qu’il me regarde depuis là-haut ».

La maman d’Itaï, Hadass a confié qu’il s’agissait d’une journée très forte en émotion pour elle avec des sentiments mêlés: « La veille, je n’ai pas dormi de la nuit. Itaï avait été désigné pour parler au nom des enfants et leur dire des mots d’encouragement. C’est un jour difficile pour lui et pour moi. Pour un jeune garçon, devenir bar-mitsva sans son père nous provoque un gros pincement au coeur (…) Mais nous avons fait le choix de la joie. Itaï a appris avec joie et il sait que son père le regarde depuis le ciel. Malgré la difficulté, il faut tâcher d’être toujours dans la joie, c’est notre victoire sur le terrorisme ».

Vidéos:

Photo Yonatan Sindel / Flash 90