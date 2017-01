Istanbul: réveillon de Nouvel-an dans la terreur

Au moins trente-neuf personnes ont été tuées et plus d’une centaines d’autres blessées lors d’une attaque à l’arme automatique dans une boîte de nuit dans laquelle des gens réveillonnaient pour la nouvelle année civile. Un terroriste déguisé en père Noël a d’abord abattu les vigiles qui se trouvaient devant la bâtiment avant de faire irruption dans la Reina, boîte de nuit connue de la ville et fait feu sans distinction. Environ huit-cent personnes se trouvaient à l’intérieur de la salle au moment de l’attentat et on compte au moins seize étrangers parmi les victimes.

Le ministère israélien des Affaires étrangères indiquent qu’une citoyenne israélienne fait partie des blessés et son état est qualifié de sérieux. Le ministre turc de l’Intérieur Süleyman Soylu a indiqué que le terroriste a réussi à s’enfuir et est actuellement toujours recherché par les forces de sécurité.

Comble du macabre de la tragédie, les autorités de le ville avaient annoncé avoir déployé dix-sept policiers pour l’occasion, dont certains déguisés en père Noël pour détecter la moindre anomalie au sein des foules. Le terroriste avait fait de même…

L’attentat n’a pas été revendiqué pour l’instant.

Photo Youtube