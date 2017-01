Istanbul: l’auteur de l’attentat du 31 décembre a été arrêté

Après plus de deux semaines d’intensives recherches la police et les services secrets turcs ont réussi à retrouver le terroriste de la nuit de la St. Sylvestre. Le 31 décembre au soir il avait fait irruption dans la célèbre discothèque Reina d’Istanbul et ouvert le feu, tuant trente-neuf personnes dont une Israélienne, Leanne Nasser z.l. de Tira. Selon les médias turcs, l’individu est originaire d’Ouzbékistan, s’appelle Abdulgadir Masharipov mais utilisait au sein de Daech le nom de code d’Abou Mohammad Khorassani.

Le terroriste vivait avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier d’Esenyurt à Istanbul. La police l’avait repéré il y quelques jours déjà mais elle a voulu attendu avant de l’arrêter afin de pouvoir interpeller des complices qui se rendraient dans l’appartement. Cinq d’entre eux ont ainsi pu être appréhendés.

Toujours selon la presse turque, le terroriste était un tireur bien entraîné qui avait combattu pour l’Etat Islamique en Syrie.

Depuis l’attentat, pas moins de trente-cinq personnes ont déjà été arrêtées pour leur implication présumée dans l’attentat.

Photo Famille