Des Israéliens se mobilisent pour les enfants syriens

Un appel de fonds en faveur des enfants syriens lancé sur les réseaux sociaux israéliens a déjà recueilli un demi-million de shekels en moins de deux jours. Les organisateurs qui ont initié cette campagne ont ouvert une page Facebook et diffusé un clip-vidéo dans lequel apparaissent notamment des images de l’Allée des Justes de Yad Vashem. Le message lancé en faveur de cette campagne est de dire que les Juifs tout comme l’Etat d’Israël ont toujours eu pour vocation d’être différents sur le plan moral et humanitaire et doivent le prouver une fois de plus face à l’enfer qui se déroule à quelques dizaines de kilomètres à peine de notre frontière avec la Syrie.

« Soyons du bon côté de l’Histoire » disent les initiateurs, qui rejettent l’argument de nombreux Israéliens quant à la haine anti-israélienne des Syriens pour justifier qu’il n’est nul besoin de venir en aide aux populations civiles sinistrées de Syrie.

La collecte de fonds servira à l’achat de matériel humanitaire, habits pour l’hiver, médicaments et nourriture en faveur des réfugiés. L’argent sera remis à l’ONG Israel Flying Aid qui intervient sur le plan humanitaire sur zones de conflits ou de catastrophes naturelles.

Vidéo:

Photo Illustration