Israël veut devenir leader mondial dans le domaine de ‘l’automobile intelligente’

Israël est déjà très en pointe dans le domaine des équipements électroniques automobiles. Mais le gouvernement tient à faire d’Israël un véritable leader mondial dans la technologie automobile. Dans sa séance de dimanche, le conseil des ministre a décidé d’un programme national pour développer l’industrie du transport intelligent avec pour objectif de mettre au point des solutions innovantes applicables à la majorité des véhicules. Un budget de 250 millions de shekels sur cinq ans été débloqué à cet effet.

Les responsables de ce programme seront Elie Gruner, directeur de cabinet du Premier ministre et Keren Terner, directrice-générale du ministère des Transports.

Lors de la discussion, le Premier ministre a déclaré: « Je salue cette importante initiative. Israël dispose d’un avantage certain dans la capactités à créer des solutions conceptuelles, grâce à la qualité de ses ressources humaines et son don pour la créativité et l’innovation. Notre rôle en tant que gouvernement est de permettre à ces dons de s’exprimer, notamment en favorisant la recherche, en injectant des budgets et en supprimant un maximum d’obstacles bureaucratiques… ». Binyamin Netanyahou a estimé que les industries high-tech israéliennes atteindront un chiffre d’affaires de 7 trillions de dollars d’ici 2030 et que les innovations dans le domaine des transports profiteront en premier lieu aux automobilistes israéliens.

Le ministre des Transports Israël Katz a souligné que les innovations israéliennes en matière de technologie automobile permettent à la fois de sauver des vies humaines, de réduire les embouteillages ainsi que la taux de pollution de l’air.

De son côté, le Prof. Avi Simhon, directeur du Conseil national de l’Economie au Bureau du Premier ministre a indiqué qu’Israël se trouve à l’orée d’une véritable révolution qui va donner un essor considérable à l’économie israélienne en faisant d’Israël le leader mondial dans la branche de la technologie automobile.

