Israël va vendre des avions F-16 à la Croatie

Dans le cadre d’un accord signé entre les gouvernements israélien et croate, Israël va vendre douze appareils F-16 de type “Barak” à l’armée croate qui veut renouveller sa flotte aérienne militaire. Ces appareils ont subi des améliorations signiicatives par rapport au modèle d’origine afin de les adapter aux standards des armées de l’Otan. La compagnie Elbit ainsi que les Industries aéronautiques israéliennes (IAI) ont participé à ce projet impliquant l’utilisation de technologie de haut niveau. Le montant de cette vente s’élève à plus de 500 millions de dollars.

Le ministre de la Défense Avigdor Lieberman s’est félicité de la décision du gouvernement croate en faveur de la solution israélienne, “qui renforcera les relations entre les deux pays”. Il a remercié le gouvernement croate pour son amitié et pour la confiance qu’il a placée dans les industries militaires israéliennes.

Le colonel Michel Ben-Baroukh, directeur du Département des exportations militaires au ministère de la Défense s’est lui-aussi réjoui de cette signature “qui est un élément de plus dans le renforcement des liens gouvernementaux, militaires et industriels entre Israël et la Croatie”. Il a rappelé que son département est très actif au niveau international pour resserrer les relations entre Israël et de nombreux pays par le biais des exportations militaires qui sont le fruit de la haute technologie israélienne reconnue dans le monde.

Photo Ofer Zidon / Flash 90