Encore une fois Israël va passer à coté de la phase finale du prochain Mondial de foot

Le groupe G n’etait pas un groupe facile avec l’Espagne et l’Italie caracolant en tête mais Israël pouvait se faire une place face au Liechtenstein, à la Macédoine, et à l’Albanie. L’équipe d’Israël pouvait espérer terminer troisième, d’autant qu’elle avait fait le plus dur, le 12 novembre 2016, en battant l’Albanie à l’extérieur par 3 but à 0.

Israël jouait donc hier soir à domicile face aux Albanais, un match à la portée des bleus mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et l’Albanie a mis fin à une série de trois défaites en s’imposant en Israël (0-3). Avant le repos, Armando Sadiku a signé un doublé (2e, 44e) et Ledian Memushaj a marqué à la 71eme minute.

Israël est donc quatrième du groupe G avec 9 points en six match comme l’Albanie mais avec un goal average défavorable. Le prochain match d’Israël se déroulera à l’extérieur contre la Macédoine en septembre.

Ni l’Israel ni l’Albanie ne devraient participer à la prochaine Coupe du monde mais Israël pouvait encore en rêver, ce n’est plus le cas après la claque d’hier soir à Haifa….

Source: Tel-Avivre – la rédaction