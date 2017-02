Israël va lancer son premier mini-satellite de recherche

Encore un succès par la technologie israélienne. Un mini-satellite israélien va être lancé sur orbite mercredi depuis une base située en Inde. Il s’agit d’un produit conjoint des industries aéronautiques et de l’Agence spatiale israélienne au sein du ministère des Sciences, de la technologie et de l’espace.

Le lancement de ce mini-satellite entre dans le cadre d’un projet scientifique de l’Université Ben-Gourion qui vise notamment à recueillir des informations ou dans l’atmosphère et de les comparer à celles collectées par les satellites traditionnels de grande taille. En effet, ce satellite israélien, qui porte le nom de BGUSAT ne dépasse pas la taille…d’un pack de lait (30×10 cm), il ne pèse pas plus que 5 kg mais il est équipé des plus récentes innovations technologiques notamment en caméras et ordinateur.

Parmi ses missions, récolter des informations sur les modifications météorologiques et climatiques et les envoyer dans un centre de recherches situé dans l’Université Ben-Gourion qui les analysera.

Le Prof. Dan Blumberg, vice-président du Département de recherche et développement à l’Université Ben-Gourion souligne que grâce à ses caméras et capteurs de très hautes performances en dépit de sa petite taille, le nano-satellite permettra d’obtenir des résultats de recherches beaucoup moins coûteuses que les grands satellites.

Ce ne sont pas moins de cent-trois nano-satellites qui seront lancés mercredi, mais Israël montre qu’il fait désormais partie de la « cour des grands » dans le domaine spatial également.

Photo Industries aéronautiques