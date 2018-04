Israël dévoile le déploiement des forces iraniennes en Syrie

Suite au raid du 9 avril sur la base T-4 et aux menaces iraniennes de “vengeance”, Tsahal a décidé de “frapper un grand coup médiatique” en dévoilant l’ampleur de la présence militaire iranienne en Syrie. Il s’agit notamment de l’utilisation de bases aériennnes de l’armée syrienne, des appareils iraniens dont ils se servent ainsi que des missiles acheminés depuis l’Iran sur le territoire syrien. Jérusalem veut par ce moyen entamer une campagne diplomatique pour faire prendre conscience des desseins agressifs des mollahs et justifier ses opérations répétées en territoire syrien.

Israël fournira également des informations sur le système des drones installés par l’Iran en Syrie et qui sont destinés à lancer des attaques contre Israël.

L’opération israélienne du 9 avril contre la base de Tiyas était la première qui visait directement non seulement des installations iraniennes mais aussi des membres des Gardiens de la Révolution. Il s’agissait de la réponse israélienne à l’envoi d’une drone au mois de février, fabriqué et actionné directement par les Iraniens et qui était porteur d’une charge explosive.

