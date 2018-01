Israël va dépenser 72 millions de dollars en campagne contre BDS Mouvement

Le gouvernement israélien a approuvé un plan de 72 millions de dollars pour lutter contre le mouvement Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS) devant le tribunal de l’opinion publique. Le plan a été annoncé la semaine dernière et a été approuvé vendredi par décret exécutif, site d’information Ynet signalé . Il appelle à la création d’une organisation à but non lucratif gérée par un conseil composé à la fois de représentants du gouvernement et de donateurs privés d’Israël et de l’étranger. Restez au courant de cette histoire et plus en vous abonnant maintenant Comme c’est noté D’après Forward, le conseil supervisera la première grande “infrastructure de la société civile au service de l’Etat d’Israël et de la communauté pro-israélienne dans la lutte contre la délégitimation d’Israël”, selon un communiqué envoyé aux autorités vendredi. Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu assiste à la réunion hebdomadaire du cabinet du Premier ministre à Jérusalem le 24 décembre. Le même jour, il a dit “Joyeux Noël” aux citoyens et amis chrétiens d’Israël dans un message vidéo posté sur son compte Twitter. Amir Cohen / Reuters Le temps d’Israël signalé ces 36 millions de dollars pour le plan proviendront des coffres du gouvernement. Le reste sera financé par des donateurs privés, dont certains se sont engagés à «donner 2 $ et 3 $ à tout dollar investi par le gouvernement israélien au-delà du financement initial». Selon le gouvernement israélien, les fonds seront dépensés pour des campagnes publiques et des efforts de lobbying qui chercheront à discréditer le mouvement BDS. Le gouvernement envisage d’enrôler des influenceurs pro-Israël ainsi que des organisations internationales qui ne sont pas d’accord avec les objectifs du mouvement. Le plan arrive une semaine après que la superstar pop Lorde a décidé de Annuler sa performance à Tel-Aviv en juin 2018 après avoir été appelée par des activistes à renoncer à se produire en Israël pour protester contre le traitement des Palestiniens vivant en Cisjordanie. L’objectif du mouvement BDS est de mettre la pression économique et sociale sur Israël pour qu’il cesse d’occuper la terre où les Palestiniens ont historiquement résidé, et de reconnaître le soi-disant “droit de retour” des Palestiniens aux terres actuellement sous contrôle israélien. Le mouvement BDS a fait l’objet de critiques de routine de la part des sionistes et d’autres partisans d’Israël. Dans un billet de blog 2014 pour l’Institut Gatestone, Alan Dershowitz postures que le mouvement BDS “est hautement immoral, menace le processus de paix et décourage les Palestiniens d’accepter toute offre de paix raisonnable”.

