Israël, très bien classé dans le domaine de l’innovation

L’Organisation mondiale de la Propriété intellectuelle, institution de l’ONU, a publié le classement mondial 2017 dans le domaine de l’innovation pour 127 pays. (Global Innovation Index).

Israël a été classé pour la septième fois consécutive à la 1ère place pour le groupe « Afrique du Nord et Asie occidentale » et à la 17e place parmi tous les pays du monde. Pour 2016, Israël avait été classé 21e mondial. Israël dépasse des pays tels que la Chine, le Canada, la Norvège, l’Autriche, l’Espagne ou l’Italie.

Dans le rapport détaillé, Israël est particulièrement distingué dans trois sous-catégories où il est classé 1er mondial: le potentiel intellectuel humain, les dépenses consacrées à la recherche et l’audace dans les investissements à risque.

Autre marqueur important pour notre jeune Etat, Israël est classé 13e parmi 152 pays pour les demandes de reconnaissance internationale de brevets.

Parmi les autres domaines où Israël se distingue: la 1ère place mondiale dans les exportations de services dans le domaine de la technologie de communication et d’information, 4e place mondiale pour le pourcentage de femmes diplômées universitaires qui travaillent, 3e place dans le domaine de la coopération entre les universités et l’industrie et 4e place pour les investissements étrangers dans la recherche et le développement en Israël.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked s’est félicitée de ce classement très élogieux, « preuve de l’intensité de la production intellectuelle, scientifique et technologique israélienne ». La ministre a souligné le soutien du ministère de la Justice pour l’approbation des brevets israéliens à l’étranger et s’est dit convaincue que la place d’Israël dans le monde s’améliorera encore dans les années qui viennent.

Les dix premiers pays au classement général sont: la Suisse, la Suède, les Pays-Bas, les USA, le Royaume Uni, le Danemark, Singapour, la Finlande, l’Allemagne et l’Irlande. La France est 15e, entre le Japon et Hong-Kong.

