Israël Telecom. La signature de l’accord Golan et Electra s’enlise.

Golan Telecom Ltd. et Electra Consumer Products Ltd. n’ont pas encore finalisé l’accord qui semblait pourtant “évident pour tous”. Il semble qu’Electra ai demandé, à la surprise des actionnaires de Golan, une baisse du prix d’achat de l’entité lancée par Michael Golan il y a quelques années.

DEBUT MARS 2017. Soulagement pour Michael Golan et ses partenaires. Michal Halperin, patronne de la Commission Antitrust, donne son feu vert au rachat de Golan Telecom par Electra Consumer Products. La transaction est estimée à $94.9 million selon The Marker.

Electra Consumer Products fait partie de Elco Holdings Ltd, l’un des plus grands groupes industriels israéliens. Elco dispose de plusieurs centres de production en Israël, en Italie, en France et en Chine, où elle produit des appareils électroménagers, des appareils de climatisation et des équipements électromécanique.

Michael Golan avait dans un premier temps tenté de vendre sa société à Cellcom pour un montant de 272 millions d’euros.

DEBUT JANVIER 2017. Tout est bien qui finit bien. Le franco-israélien Michael Golan sauve de nombreux emplois, son honneur, et bien plus en évitant le pire : une faillite dramatique de Golan Telecom. A 15 heures ce jour, l’un des patrons les plus révolutionnaire du pays (dans un environnement très peu favorable, il a éliminé des concurrents qui avaient construits des monopoles-prédateurs), Michael Golan a signé la cession de Golan Telecom. L’acheteur est Electra. Le prix de cession est de 350 millions de shekels.

Selon Silicon.fr : « Golan Telecom enfin vendu ? L’opérateur israélien dont Xavier Niel détient 30% et fondé par Michael Boukobza (ex DG de Free) vient de trouver preneur selon le site Globes. Mais l’opération est un peu alambiquée. En effet, Cellcom, candidat malheureux au rachat de l’opérateur mobile, vient de prêter de l’argent à Elco Holding, une filiale d’Electra Consumer Products pour racheter Golan Telecom.

Un montage financier audacieux, car Cellcom deviendra le propriétaire indirect de l’opérateur mobile après s’être vu refusé un rachat en direct par l’autorité de la concurrence israélienne, début 2016. Le montant de l’opération est évalué à environ 87 millions d’euros. En attendant les autorisations des ministres, du premier ministre et du régulateur ».

