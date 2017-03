Israël start-up : Une nouvelle source d’énergie à partir du champ gravitationnel de la Terre

Notre start-up israélienne Adam’s Systems Technology, travaille depuis plusieurs années sur le premier projet de ce genre : la production d’énergie renouvelable produite par les forces exercées par le champ gravitationnel de la Terre sur la matière et la lumière (à ne pas confondre avec l’énergie produite avec les cascades ou les barrages hydroélectriques). Le nom de ce projet exceptionnel est le réacteur de pompage gravitationnel (GPR).

L’activité actuelle de l’entreprise est la recherche et le test de la faisabilité de notre projet. Ce projet sera le leader dans la production d’électricité dans les dix prochaines années, il remplacera avantageusement les centrales atomiques, les centrales au gaz naturel et au pétrole, les centrales au charbon. Cela réduira considérablement l’utilisation des hydrocarbures et de l’énergie nucléaire.

L’énergie est un moteur pour le développement de la société humaine. Comme la demande d’énergie ne cessera jamais d’augmenter, il est nécessaire de trouver de nouvelles solutions, idéalement propres, pour sa production. Les outils actuels, mécaniques et de production d’énergie ont été développés en fonction de l’état actuel des connaissances scientifiques et de son application.

Cependant, il existe une source d’énergie qui n’a pas encore été exploitée; à savoir le réacteur de pompage gravitationnel (GPR). Sous certaines conditions opérationnelles, un GPR peut échanger de l’énergie avec le champ gravitationnel de la Terre. Plus précisément, le bilan énergétique est largement positif pour la matière (ou lumière) présente dans le réacteur, si sa vitesse est proche de celle de la lumière. Ce bilan énergétique positif pourrait servir de base au GPR de demain.

Nous avons développé un modèle théorique basé sur des résultats expérimentaux robustes. Ce modèle montre qu’il est possible de produire de l’énergie à partir du GPR, avec un rendement de 20 fois celui de la fission ou fusion nucléaire. Le GPR est maintenu par le champ gravitationnel de la Terre, la dissipation d’énergie dans le corps du réacteur fournit de la chaleur qui peut produire de l’électricité. L’un des principaux avantages de ce type de GPR est qu’il n’y a pas de déchets radioactifs et qu’il s’agit donc d’une source verte et renouvelable d’énergie.

La technologie peut être appliquée à la construction d’une très large gamme de réacteurs, à partir d’une puce microscopique qui pourrait fournir quelques μW de puissance aux circuits électroniques et d’éliminer le besoin actuel de piles (dans les smartphones, par exemple), jusqu’aux réacteurs industriels qui pourraient générer des dizaines de GWh ou TWh.

Dans le cadre de sa startup, Adam’s System recherche des partenaires financiers en capital risque pour mettre en place le système et en pratique la construction de l’appareil. Rendement assuré pour plus de 40%.

