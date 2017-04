Israël: un site BDS…contre le BDS!

Une initiative israélienne intelligente et bienvenue: la création d’un site en anglais appelé BDS mais qui est destiné à combattre le BDS!

Ce nouveau site scientifique est appelé Building Dialog through Science (Construire le dialogue au moyen de la science). Très documenté et convivial, il montre toutes les avancées de la science dues à la collaboration entre des scientifiques israéliens et des collègues à travers le monde y compris dans des pays qui n’ont pas de relations avec Israël. Des documents et témoignages sont publiés en nombre dans des domaines aussi variés que les neurosciences, l’archéologie scientifique, les nanotechnologies ou les sciences de l’eau.

Le président de l’Institut Weizmann Prof. Daniel Zeifman, l’un des créateurs de cette plateforme explique que le dialogue à travers la science est un excellent moyen de faire tomber les préjugés et les barrières. « Il faut combattre le BDS avec des faits et des contacts car cela permet une meilleure compréhension qui finit par dépasser les murs de la science », indique Prof. Zeifman.

L’un des objectifs principaux de ce site BDS très particulier est de montrer au monde et à la communauté scientifique mondiale qu’ils auraient énormément à perdre en boycottant les scientifiques israéliens et les innombrables découvertes et innovations israéliennes.

Un exemple avec Valeria Olissa, chercheuse italienne qui travaille actuellement à l’Institut Weizmann sur le développement du système nerveux: « En Italie je travaillais dans un laboratoire prestigieux, mais il me manquait des élément. Je voulais améliorer mes connaissances dans ce domaine, commencer un nouveau projet. J’ai trouvé cela ici en Israël à l’Institut Weizmann ».

