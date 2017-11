Israël se porte au secours d’un village druze du Golan syrien

Un attentat à la voiture piégée a fait au moins neuf morts et plus de vingt blessés dans le village druze de Khader près de la frontière israélo-syrienne sur le Golan syrien. Pour l’instant on ne sait pas qui a perpétré cet attentat mais il est plus que probable qu’il s’agisse de l’un des groupes de rebelles salafistes. Par ailleurs des tirs à l’arme automatique en provenance de la Syrie ont fait un blessé du côté israélien, un habitant de village druze de Majd el-Shams venu avec des dizaines d’autres habitants druzes pour manifester près de la frontière. La police israélienne a dû repousser des Druzes israéliens qui tentaient de passer la frontière pour venir en aide à leurs frères syriens.

En raison de l’accentuation des combats près de la frontière israélo-syrienne, Tsahal suit la situation avec une vigilance redoublée. Dans un communiqué inédit, le porte-parole de Tsahal Ronen Manlis a déclaré qu’Israël ne permettra pas la conquête du village de Khader et se portera au secours de sa population, même au prix d’une intervention directe de Tsahal en territoire syrien! Le porte-parole a rajouté que cette décision est aussi un message adressé au régime syrien qui prétend régulièrement qu’Israël soutient les organisations salafistes et jihadistes.

Le gouvernement israélien voit d’un très mauvais oeil la chute éventuelle du village de Khader aux mains de mouvements terroristes islamiques tel que Jabaat al-Nusra qui constituerait à terme une menace pour Israël. Par ailleurs, Israël est engagé envers sa minorité druze très fidèle à l’Etat et qui demande que les Druzes syriens soient secourus.

