Israël restitue des dépouilles de terroristes

L’opinion de Tsahal aura donc convaincu le ministre de la Défense. Israël va rendre vendredi les dépouilles de neuf terroristes qui ont été éliminés lors d’attentats terroristes. Ils seront remis au bureau des affaires civiles de l’Autorité Palestinienne. Cinq des terroristes venaient de Hevron et sa région, les autres étaient de Kalkiliya, Sichem, Tulkarem, Kabatiya.

Lors d’une dernière séance de la commission des Affaires étrangères et de la Défense, des divergences de vues étaient apparues entre les représentants de Tsahal et le ministre de la Défense. Ce dernier estimait que la rétention des dépouilles constitue une dissuasion, alors qu’à Tsahal on estime au conraire qu’elle est de nature à encourager la colère et des actes terroristes.

Photo STR / Flash 90