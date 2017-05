Israël réduit encore sa contribution à l’Onu après la résolution de l’Unesco sur Jérusalem

Israël a annoncé mercredi une nouvelle réduction de sa contribution à l’Onu pour dénoncer une résolution de l’Unesco qui nie, selon le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le lien historique entre les juifs et Jérusalem en y présentant Israël comme une « puissance occupante« .La résolution stipule que « toutes les mesures (…) prises par Israël, une puissance occupante, qui ont altéré ou visent à altérer le statut de la Ville sainte de Jérusalem« , notamment la loi d’annexion de Jérusalem-Est occupée depuis 1967 par Israël, sont « nulles et non avenues et doivent être annulées« .

Le texte, adopté mardi par l’Unesco par 22 voix contre 10 et 23 abstentions, doit encore être entériné vendredi par le conseil exécutif de l’agence onusienne basée à Paris. « L’Unesco a une nouvelle fois accepté hier une résolution absurde sur le statut de Jérusalem, la capitale du peuple juif depuis 3.000 ans« , a lancé M. Netanyahu lors d’une réunion du gouvernement. « Ce harcèlement systématique a un prix« , a-t-il dit à ses ministres en les informant qu’il avait ordonné au ministère des Affaires étrangères de « supprimer un million de dollars de plus des transferts de fonds à l’Onu« .

Il s’agit de la troisième coupe ordonnée par le gouvernement ces derniers mois pour protester contre des votes qu’il juge hostiles à Israël, faisant plonger sa contribution de 11 millions de dollars à 3,7 millions, selon un responsable israélien. M. Netanyahu s’est toutefois félicité de « la tendance qui se maintient » avec plus de pays soutenant la position d’Israël que lors des votes précédents. Il a notamment remercié l' »Italie, le premier pays européen à avoir annoncé son opposition« . Le ministère israélien des Affaires étrangères a en revanche convoqué l’ambassadeur suédois Carl Magnus Nesser pour dénoncer le soutien de son pays à la résolution. Le ministère lui a fait savoir sa « déception amère » face aux « votes systématiques » contre Israël.

Source www.rtbf.be