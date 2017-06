Israël prépare ses soldats à contrer le Hezbollah: Snir, un centre de perfectionnement dans le Golan

L’armée Israélienne a posé lundi la première pierre d’un nouveau centre d’entraînement sur le plateau du Golan, qui cherche à simuler un village libanais ressemblant à ceux où les soldats israéliens pourraient se retrouver en cas de guerre contre le Hezbollah…..Détails…….

L’installation de Snir, qui tire son nom d’un kibboutz voisin, est conçue pour préparer les soldats israéliens à la guerre urbaine, et notamment au combat souterrain, a indiqué le général de brigade Einav Shalev, qui commande la division des forces terrestres de l’armée.

Snir deviendra le centre de formation au combat urbain le plus sophistiqué de l’armée, en dépassant le Centre de combat urbain, construit il y a dix ans sur la base d’entraînement de Tzeelim, dans le sud d’Israël.

Contrairement au Centre de combat urbain (souvent appelé par son acronyme hébreu, Mali), qui peut être utilisé pour entraîner les fantassins, le nouveau centre Snir sera conçu pour permettre au Corps des blindés et au Corps du génie militaire d’utiliser leurs véhicules imposants.

L’armée prévoit de construire trois autres centres de combats urbains dans les six prochaines années, deux dans la Vallée du Jourdain et un dans le sud d’Israël.

Source Perspective Med / koide9enisrael