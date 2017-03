(Israel) Pile iPhone, face Android : quelle est donc cette sorcellerie de Kickstarter qui fait daber les mamies ?

Esti Inc, une anonyme startup qui compte percer sur Kickstarter comme une myriade d’autres, a imaginé le produit prêt pour le buzz : une coque d’iPhone qui ajoute, littéralement, un téléphone Android à votre produit Apple. La presse est hilare et chacun se demande : pourquoi ?

Il faut voir la démarche de la vieille dame qui sert à la publicité, étonnante, d’Esti Inc. Sur Kickstarter, nous avons l’habitude de voir des jeunes gens, fraîchement sortis de leur promo d’écoles de commerce, nous expliquer dans un anglais aux accents colorés que leur produit est une killer-feature.

Mais avec Etsi, oubliez ce que vous savez : la cible première, ici, c’est le buzz. Une vieille dame donc, zippée dans un survêtement Adidas, se régale d’avoir un smartphone Android accolé à son iPhone et va même jusqu’à daber — explications pour les plus de 40 ans ici — car son téléphone (une brique) est détonnant.

Le discours de la startup de Tel Aviv est par ailleurs surprenant : capitalisant sur les manques des appareils d’Apple, la firme promet qu’elle va rétablir les fonctionnalités que l’on aime sur Android sur nos iPhones. Ainsi, cette coque-phone comporte un port jack, une double entrée SIM pour y insérer deux cartes, une mémoire extensible par une carte SD, un communicateur infrarouge, le NFC et enfin, le chargement sans fil doublé d’une batterie de 2 800 mAh.

Et si certains ajouts ont du sens — on pense au chargement sans fil, à la batterie ou encore au port jack, nous nous interrogeons sérieusement sur le deuxième écran. Car sur ce dernier on trouve une version d’Android pure qui tourne de manière totalement indépendante d’iOS. En somme, vous aurez deux téléphones au lieu d’un. Seuls les appareils photos de l’iPhone ainsi que son micro pourront être partagés entre les deux OS.

En bref, si vous voulez offrir à votre grand-mère le même moment de joie et de vie que la fabuleuse dame de la publicité, vous devrez expliquer que désormais, un iPhone est un double-phone. De notre côté, ce détail a du mal à passer puisqu’il rompt toute cohérence entre les deux machines. Par ailleurs, notez que si vous cédez aux charmes de l’Eye de Esti, la version la moins coûteuse — 95 $ — n’intègre pas la 4G : vous n’aurez donc pas de réseau mobile à haut débit sur votre deuxième téléphone. Bon courage pour poster des tweets depuis la face B de votre smartphone…

Malgré ce concept ubuesque, la société a dores et déjà rempli son carnet de commandes et son financement a été assuré. Il faut noter qu’avec un tel concept, un tel makerting et des journalistes tech railleurs aux quatre coins du globe, Etsi a su faire parler de sa drôle de mauvaise idée !

Source www.numerama.com