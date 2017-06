Israël, dans le peloton de tête dans la lutte contre le trafic d’êtres humains

Chaque année depuis 2001, le Département américain publie un classement mondial des pays dans le domaine de la lutte contre le trafic d’êtres humains. Les pays dont classés selon trois catégories en fonction de leurs efforts politiques et juridiques dans la lutte contre ce trafic. Pour la sixième année consécutive, Israël a été placé dans la 1ère catégorie qui contient 36 pays sur 187 contrôlés.

Le rapport du State Department relève notamment « les efforts remarquables et déterminés d’Israël dans différents domaines tels que l’éradication du phénomène, les sanctions contre les délinquants et la protection des victimes.

La ministre de la Justice Ayelet Shaked a réagi à ce rapport: « Le classement établi par le Département d’Etat US place Israël au premier rang des pays qui luttent contre ce cruel fléau du trafic d’êtres humains. Le ministère de la Justice mène ce combat au nom du gouvernement israélien notamment par le travail inlassable de l’Unité de coordination interministérielle de lutte contre le trafic d’êtres humains. Nous continuerons ce combat avec encore plus de fermeté et de détermination afin que cette forme moderne d’esclavagisme disparaisse totalement ».

Photo site State Department