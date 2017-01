« The American Interest »: Israël parmi les huit plus grandes puissances du monde!

L’Etat d’Israël a été classé par le site The American Interest parmi les huit plus grandes puissances mondiales pour 2017. Les spécialistes qui ont établi ce classement ont utilisé de nombreux critères tels que la puissance militaire, l’économie, la technologie, le high-tech, la diplomatie, l’innovation, les matières premières énergétiques, l’éducation etc.

Dans l’article consacré à ce classement, chaque pays a eu droit à un paragraphe expliquant les raisons de sa notation, et concernant Israël, les louanges ont été particulièrement importantes car notre petit pays joue définitivement dans la « cour des grands »: « …Israël, petit pays situé dans un environnement chaotique, prend de plus en plus d’importance dans les affaires du monde… ».

Les rédacteurs soulignent par exemple que l’Etat juif dépasse en puissance technologique la plupart des pays développés et que la découverte des gisements de gaz assureront à Israël un avenir économique florissant. Il y est également fait mention de la percée diplomatique israélienne dans diverses zones du monde telles que l’Afrique, l’Asie du Sud-Est, l’Asie centrale ou l’Amérique latine, ce qui montre que beaucoup de pays recherchent aujourd’hui à resserrer leurs liens et avec l’Etat d’Israël et obtenir son aide dans de nombreux domaines. Même certains Etats arabes sont cités comme profitant de la puissance militaire et de la stabilité d’Israël qui assure leur propre survie dans la région.

L’article écrit par Walter Russel Mead et Sean Keeley termine ainsi: « Théodore Herzl et David Ben Gourion n’en croiraient pas leurs yeux s’ils voyaient l’Etat d’Israël d’aujourd’hui ».

La vision du classement et des pays qui sont en compagnie d’Israël renforce encore davantage la fierté légitime pour notre pays si jeune et si petit: 1. USA, 2. Chine 3. Japon, 4. Russie, 5. Allemagne, 6. Inde 7. Iran, 8. Israël!

Pour lire l’article sur le site en anglais:

http://www.the-american-interest.com/2017/01/24/the-eight-great-powers-of-2017/

Photo Hadas Parush / Flash 90