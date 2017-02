Israël: naissance rare d’un rhinocéros blanc dans un parc zoologique

Le rhinocéros blanc étant menacé par le braconnage, un programme de protection a été mis en place en Europe

Le parc zoologique israélien de Ramat Gan (centre) a annoncé lundi la naissance rare en captivité d’un rhinocéros blanc, une espèce menacée.

Rami est né il y a quelques jours, après un an et demi de gestation, des amours de Rihanna, une femelle de sept ans et demi arrivée il y a quatre ans d’Afrique du sud, et d’Atari, mâle dominant de Ramat Gan, parc zoologique de 100 hectares comprenant un zoo et un safari, a indiqué la porte-parole Sagit Horowitz.

Rihanna fait partie de la sous-espèce des rhinocéros blancs du sud, originaire d’Afrique australe, dont il reste 20.000 individus dans le monde.

Le rhinocéros blanc étant menacé par le braconnage, un programme de protection a été mis en place en Europe, selon le communiqué, qui précise que 301 rhinocéros blancs dans 78 parcs zoologiques en font partie, dont 14 à Ramat Gan.

Le taux croissant d’extinction de certaines espèces animales a conduit le zoo de Ramat Gan à créer une banque d’ADN en collaboration avec l’Institut de recherche allemand Leibniz pour sauver les animaux en danger.

L’objectif de cette initiative sera de préserver des échantillons d’ADN contenant les gènes de nombreuses espèces en voie de disparition pendant près de 3000 ans afin de pouvoir un jour reproduire un animal.

Certaines espèces sont aujourd’hui menacées tandis que la condition des animaux dans les zoos est parfois vivement critiquée.

En août dernier, un tigre issu de l’un des pires zoos du monde à Gaza, était arrivé à LionsRock, un asile pour fauves de la province de l’Etat libre dans le centre de l’Afrique du Sud, au terme d’un périple de trois jours qui l’a fait transiter par la Jordanie.

www.i24news.tv