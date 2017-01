Israël-Mexique: Binyamin Netaynahou s’explique

Les propos du Premier ministre concernant le mur de séparation entre les Etats-Unis et le Mexique, souhaité par Donald Trump, ont créé une mini-crise diplomatique entre Jérusalem et Mexico, grandement amplifiée par les médias israéliens.

Cependant, le post publié par Binyamin Naetanyahou a également suscité une certaine gêne au sein de la coalition. Le Premier ministre a catégoriquement refusé de présenter de excuses, comme le demandait par exemple le ministre de l’Intérieur Arié Dery, mais afin de clarifier les choses une fois pour toutes et clore l’affaire, comme le souhaitent également les autorités mexicaines, il a évoqué cet épisode lors de son intervention au salon Cybertech qui se tient à Tel-Aviv: « J’ai voulu souligner la réussite et l’efficacité du principe d’une barrière de séparation telle que nous l’avons construite à la frontière sud du pays. Je pas parlé du tout des relations entre les Etats-Unis et le Mexique. Nous avons de bonnes relations avec le Mexique et ces relations seront plus fortes que des petits désaccords ou incompréhensions passagers ».

Le Premier ministre a rajouté qu’il entretient de très bonnes relations personnelles avec le président mexicain Enrique Peña Nieto et que cela continuera ainsi.

Photo Illustration