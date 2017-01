Israël marque 25 ans de relations diplomatiques avec la Chine et l’Inde

Il y a vingt cinq ans, Israël établissait pour la première fois des relations diplomatiques avec l’Inde et la Chine. A cette occasion, les hauts-fonctionnaires du ministère des Affaires étrangères responsables de cette région ont fait un travail gigantesque qui retrace l’évolution de ces relations et l’ont présentée devant le gouvernement.

Il en ressort que les relations commerciales entre Israël et ces deux puissances connaissent un essor permanent notamment grâce au niveau des technologies israéliennes qui sont très recherchées. Dans un message enregistré, le Premier ministre Binyamin Netanyahou a encouragé les touristes israéliens à se rendre dans ces deux pays dont les habitants ont une grande admiration pour Israël et ses réussites dans de nombreux domaines. Il a souligné que les accords de libre-échange qui sont actuellement en négociation entre Israël et la Chine donnera un sérieux coup de fouet aux exportations israéliennes.

Binyamin Netanyahou a également rappelé qu’il y a quelques dizaines d’années, Israël n’avait de relations qu’avec les Etats-Unis et l’Europe. Mais grâce à la puissance économique, militaire, technologique et diplomatique israélienne, l’Etat juif a pu percer dans de nombreuses autres régions du monde. « C’est la ‘diplomatie technologique’ qui fait qu’aujourd’hui, le tout petit Etat d’Israël est recherché par des pays qui sont des centaines de fois plus étendus et plus peuplés que lui », a encore dit le Premier ministre.

Binyamin Netanyahou a toutefois précisé que malgré cette diversification, ce sont les Etats-Unis qui sont et resteront le partenaire n°1 d’Israël dans le monde.

Photo Illustration