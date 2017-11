Israël et l’Australie ont commémoré le centenaire de la prise de Beer Sheva

C’est une cérémonie haute en couleurs, solennelle et émouvante qui s’est tenue mardi matin à Beer Sheva. Israël, l’Australie et la Nouvelle-Zélande commémoraient le centenaire de la prise de Beer-Sheva par l’armée britannique aidée des cavaleries autralienne et néo-zélandaise. Ce fut épisode historique majeur qui sonnait le début du démantèlement de l’empire ottoman et de la libération d’Erets Israël.

Petit rappel historique: le général britannique Edmund Allenby avait élaboré un nouveau plan pour percer la ligne turque entre Gaza et Beer Sheva. Mais au lieu de lancer des attaques frontales contre les Turcs protégés par de solides tranchées autour de Gaza, il usa d’une feinte en faisant croire qu’il attaquer la ville côtière mais le gros de ses forces se dirigera vers Beer Sheva, afin de s’emparer de ses ressources d’eau stratégiques et de prendre les Turcs à revers par le flanc gauche. Lors de cette bataille, la cavalerie australienne se distingua particulièrement et sa charge contre les troupes turques facilita grandement la victoire des britanniques.

La cérémonie s’est tenue au cimetière militaire autralien de Beer-Sheva en présence de très nombreuses personnalités dont le Premier ministre Binyamin Netanyahou et son épouse Sarah, le Premier ministre autralien Malcolm Turnbull et son épouse ainsi que la Gouverneure générale de Nouvelle-Zélande Patsy Reddy.

Le Premier ministre Binyamin Netanyahou a d’abord remercié les « courageux corps d’armée autraliens et néo-zélandais qui ont combattu et sont tombés lors de ces batailles ». Il a ensuite rappelé qu’il y a 4.000 ans, le patriarche Avraham était arrivé à Beer Sheva, et voilà qu’il y a cent ans, des courageux soldats sont venus libérer cette région pour les descendants du patriarche et on rouvert la porte d’Erets Israël au peuple juif pour son retour au-devant de la scène de l’Histoire.

Insistant sur ce point pour des raisons évidentes et justifiées, Binyamin Netanyahou a remercié les cavaliers australiens et néo-zélandais d’avoir entamé la fin à quatre-cent ans d’occupation turque ottomane dans le pays. Il a également rappelé que les troupes ont ensuite poursuivi leur progression, en libérant Jérusalem, Tibériade, Meggido et le nord du pays. Il a surtout souligné l’émergence d’une première armée juive, la première depuis deux-mille ans, qui combattit aux côtés des alliés et donna ensuite naissance à la fameuse Brigade juive.

Le Premier ministre a ensuite longuement parlé de la situation actuelle, remerciant le gouvernement australien pour son soutien à Israël sur la scène internationale et l’a assuré de la ccopération d’Israël dans la lutte contre le terrorisme.

De son côté, le Premier ministre Malcolm Turnbull a souligné avec satisfaction que les charges de « ces Australiens fous » avaient permis plus tard la création de l’Etat d’Israël. « Sans la fin de l’occupation turque, la Déclaration Balfour serait restée lettre morte », a rappelé le chef du gouvernement autralien qui a rajouté cette comparaison intéressante: « La détermination et la solidité face aux difficultés ont été les mêmes que celles que connaît l’Etat d’Israël. Ils sont fait l’Histoire en allant à contre-courant, ils ont concrétisé l’Histoire grâce à leur courage ».

Hormis la présence émouvante de descendants de soldats ayant combattu ou tombés lors de cette bataille, l’un des moments-phare de cette cérémonie fut un défilé de cavaliers autraliens et néo-zélandais dans les rues de Beer Sheva, sur les lieux des batailles, sous les ovations de la population.