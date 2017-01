Israël Katz: « la véritable réponse à la décision de l’Unesco »

Le ministre israélien des Transports Israël Katz a été invité à prendre la parole lors d’une conférence du KKL organisée au siège de l’Unesco à Paris. Dans son discours, il a dénoncé la décision qu’il a qualifiée de honteuse de l’organisation, prise en octobre dernier, qui remettait en cause le lien pourtant indéfectible entre le peuple d’Israël, et le Kotel, le Caveau des Patriarches, le tombeau de Rachel et les localités historiques de Judée et de Samarie. Il a ajouté que ‘même cent décisions de l’Unesco ne pourraient couper le lien entre le peuple juif et Jérusalem’.

Il a encore précisé : « A l’occasion du cinquantième anniversaire de la libération et de la réunification de Jérusalem, nous devons élargir ses limites, renforcer sa majorité juive et étendre la souveraineté israélienne sur ses zones périphériques comme Maalé Adoumim, le Goush Etsion, Betar Illit et Guivat Zeev ». Et d’ajouter : « L’agglomération parisienne en France, l’agglomération de Jérusalem dans l’Etat d’Israël, ceci est la véritable réponse à la décision de l’Unesco ».