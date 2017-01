Israël Katz reçu par le ministre français de l’Intérieur

En visite officielle pour quatre jours en France, le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz a été reçu par le ministre français de l’Intérieur Bruno Le Roux. Lors de leur entrevue, en présence de hauts responsables des services secrets français, ils ont évoqué les moyens de renforcer la coordination et la coopération entre les deux pays dans la lutte contre le terrorisme organisé et « spontané ». Israël Katz a rappelé les attentats de Nice, Berlin et Jérusalem et souligné que « le terrorisme est le même où qu’il frappe ». Tout comme Binyamin Netanyahou, Israël Katz a appelé à la formation d’une coalition internationale pour lutter jusqu’à l’éradication de ce fléau.

Bruno Le Roux a fait l’éloge de la coopération entre les services de renseignements français et israéliens et a remercié Israël pour son aide dans la mise en échec d’attentats sur le sol français.

Photo Yonatan Sindel / Flash 90