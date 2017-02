Israël Katz: « L’Etat palestinien ne sera pas au programme de la rencontre »

Le ministre des Transports Israël Katz a affirmé avec certitude que la question d’un « Etat palestinien » ne sera pas évoquée lors des entretiens entre le Premier ministre Binyamin Netanyahou et le président Donald Trump. Le ministre a précisé qu’il ne s’agit pas d’une simple impression mais qu’il est certain de ce qu’il avance. Israël Katz estime que la situation de Mahmoud Abbas et la nomination de Yahia Sinwar à la tête du Hamas font que l’Administration Trump n’avancera pas du tout dans la direction d’un Etat arabe palestinien.

Photo Miriam Alster / Flash 90