Israël Katz: « Un jour, je dirigerai le Likoud! »

Le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz n’est pas uniquement ambitieux dans l’exercice (très réussi) de ses activités ministérielles. Il l’est aussi sur le plan politique. Voulant déjà avancer ses pions pour l’après-Netanyahou, après le retour de Guidon Saar au Likoud, Israël Katz a déclaré: « Je ne me présenterai pas tant que Binyamin Netanyahou sera chef du Likoud. Mais après lui, je briguerai la tête du Likoud et le poste de Premier ministre, et je les obtiendrai ». Il a rajouté que le Likoud n’a eu jusqu’à présent que quatre chefs et qu’il serait le cinquième.

Photo Miriam Alster / Flash 90