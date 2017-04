Israël Katz: « Installer cent-mille Juifs sur le Golan »

Le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz (Likoud) a commenté la situation en Syrie et notamment les événements de ces derniers jours. Il a dénoncé avec la plus grande vigueur l’attaque chimique par l’armée syrienne et apporté son soutien total aux représailles américaines. Il a estimé que la décision de Donald Trump constitue également un avertissement à l’Iran et au Hezbollah.

Le ministre a salué ce changement de politique américaine, soulignant que jusqu’à présent Israël se sentait bien esseulé face à l’axe du Mal représenté par l’Iran, la Syrie et le Hezbollah.

Israël Katz a estimé qu’Israël devait désormais prendre des mesures stratégiques face aux développements en Syrie, et notamment renforcer considérablement la présence juive sur le Golan. Il propose un plan d’installer au moins cent-mille Juifs sur le plateau.

Photo Isaac Harari / Flash 90