Israël Katz expose ses projets à Jason Greenblatt

En visite aux Etats-Unis, le ministre des Transports et des Renseignements Israël Katz a notamment rencontré Jason Greenblatt, l’émissaire du président Donald Trump pour le Proche-Orient. Lors de leur entretien, le ministre israélien a exposé à son interlocuteurs deux projets qui lui tiennent particulièrement à coeur dans le cadre d’une coopération régionale: la construction d’une grande île artificielle reliée aux côtes de la bande de Gaza et l’édification d’un réseau de chemins de fer qui relierait Israël à la Jordanie et à l’Arabie saoudite.

Jason Greenblatt s’est montré très intéressé par ces deux projets qui vont dans le sens d’un processus régional d’apaisement et d’alliances qu’il souhaite promouvoir.

Photo Isaac Harari / Flash 90