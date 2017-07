Israël « inquiet » de l’état de santé de Mahmoud Abbas…

Des sources militaires israéliennes ont révélé qu’Israël est inquiet au sujet de l’état de santé de Mahmoud Abbas qui se serait déterioré ces derniers mois. Le chef de l’Autorité Palestinienne a dû être hospitalisé durant quelques heures samedi à Ramallah pour des examens après qu’il se soit senti mal.

Comme on pouvait s’y attendre, les responsables de l’AP rendent Israël responsable de cette situation. Ils disent que le rythme d’activité de Mahmoud Abbas a connu un pic ces derniers temps à cause des derniers événements liés au Mont du Temple et qu’il a été obligé de diriger de nombreuses réunions et a eu des conversations avec de nombreux dirigeants du monde arabe.

Les craintes israéliennes ne sont pas de même nature que celles des responsables de l’AP. Une disparition « prématurée » de Mahmoud Abbas de la scène précipiterait la lutte jusqu’à présent en coulisses pour sa succession et provoquerait une instabilité qui pourrait mener à de nouvelles violences anti-israéliennes.

Photo Flash 90