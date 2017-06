« Israël ‘Hofchit », modèle d’intolérance

Qui aurait un jour cru que des juifs seraient boycottés en Israël…pour avoir respecté le Chabbat? Le mouvement d’extrême gauche Israël ‘Hofchit qui combat entre autre pour la liberté religieuse, vient d’appeler ses membres à boycotter le célèbre festival « Festigal Mikol Vakhol » qui a lieu chaque année durant les huit jours de Hanouca.

La raison? Pour la première fois, cet évènement artistique fera une pause le jour du Chabbat. Les organisateurs ont accédé à la demande du chanteur Omer Adam qui sera l’une des vedettes de ce festival. Alors que les sites religieux ont félicité l’artiste pour sa décision courageuse, le mouvement Israël ‘Hofchit a décidé de sanctionner le festival pour « crime de respect de Chabbat ». Sur sa page Facebook, l’organisation écrit: « Nous appelons le public non-religieux à ne pas se rendre au Festigal, ni dimanche, ni aucun des autres jours de la semaine… »

Le Mouvement pour un Etat juif et démocratique s’est « étonné de cette intolérance de la part d’une organisation qui appelle généralement à la liberté et à l’égalité et qui se dévoile comme adepte de la méthode des menaces et du boycott envers ceux qui souhaitent respecter le Chabbat ».

Il est intéressant de constater que cette polémique concerne une manifestation qui doit avoir lieu à Hanouca, qui symbolise également le combat entre les adeptes de la tradition juive et les hellénisants qui prônaient l’imitation des non-juifs…

Pour la « petite histoire », le New Israel Fund aura très prochainement un nouveau directeur-général en la personne de Micky Gitzin, activiste anti-religieux, qui fut dès 2010 directeur-général…d’Israël ‘Hofchit! Inutile de préciser que la ligne suivie du NIF restera identique voire encore plus militante que celle en vigueur aujourd’hui.

Photo site FB Israël ‘Hofchit