« Israël: une histoire d’amour »: Francis Huster

Du 22 au 30 octobre prochains une petite révolution culturelle va se produire en Israël avec le premier festival du théâtre français. Projet voulu et conçu par Steve Suissa, il mettra à l’honneur des pièces françaises ou en rapport avec la France.

Parmi les comédiens français qui se produiront à cette occasion, on notera la présence de Francis Huster, Thierry Lhermitte, Pierre Arditi, Daniel Russo ou François-Xavier Demaison.

LPH a interrogé le lyrique Francis Huster qui jouera « Inconnu à cette adresse » aux côtés de Thierry Lhermitte et « Horowitz » avec Claire-Marie Le Guay, mis en scène à chaque fois par Steve Suissa.

Le P’tit Hebdo: Vous venez régulièrement sur la scène israélienne ces dernières années. Etes-vous exalté à chaque fois de la même manière?

Francis Huster: On ne se lasse jamais. Israël c’est comme dans une histoire d’amour: le bonheur va en augmentant à chaque fois que l’on voit l’être aimé. En même temps, on est aussi de plus en plus exigeant envers lui et envers nous-même lorsque la relation se développe.

C’est pour cette raison que les deux pièces choisies pour ce premier festival du théâtre français en Israël portent des messages forts, on en ressort changé.

Lph: Quelle est la force que l’on peut puiser dans une pièce comme »Inconnu à cette adresse », la pièce adaptée de la nouvelle éponyme de Kathrine Kressmann Taylor, surtout jouée en Israël?

F.H.: Cette pièce est célèbre dans le monde entier. Elle nous amène à une réflexion très profonde puisqu’elle met en scène deux amis, un allemand qui deviendra nazi et un Juif allemand. Elle nous interroge sur ce que nous aurions fait si nous avions été à telle ou telle place. Cette question possède une portée supplémentaire lorsqu’elle est jouée en Israël, par des comédiens juifs. Pour Thierry, interpréter le nazi en Israël est autant un pari que pour moi jouer un rôle aussi dramatique et lui donner une froideur terrifiante. Parce qu’au final, le plus bouleversant des personnages n’est pas celui que l’on croit.

Cette pièce est une prise de position lumineuse devant l’horreur où se sont trouvés ces deux héros. Personne ne peut jamais dire »je suis le bien, tu es le mal ». Kressmann Taylor ne déculpabilise pas les nazis, elle ne leur accorde aucun pardon, aucun oubli, mais elle introduit une dimension humaine dans cette tragédie. On s’identifie aux deux êtres humains qui sont sur scène, y compris à l’allemand, c’est la force de cette pièce. »Inconnu à cette adresse » est une traversée du miroir. Elle est d’actualité. Nous devons apprendre à trouver ce qui se passe dans la tête de celui qui se trouve de l’autre côté et ne pas se contenter de regarder son propre visage dans le miroir. Cette pièce ne donne pas une leçon mais elle marque à vie. Elle demande sérieusement d’essayer de comprendre l’autre.

Lph: Et »Horowitz », c’est aussi une traversée?

F.H.: Horowitz, Juif, Ukrainien, a traversé la Révolution russe, les deux guerres mondiales, le communisme, le massacre de ses parents. Je revis sa vie devant le public. Ou plutôt ses vies: celle de son âme, celle de son siècle et celle de sa traversée par rapport à lui-même quand il n’a plus voulu monter sur scène pendant 12 ans. C’est le reflet des multiples vies que nous pouvons avoir: celle que l’on vit, celle que l’on aurait rêvé de vivre, celle que l’on croit vivre et celle que les autres prétendent que l’on vit. Le public ne cesse de se demander dans laquelle il se trouve. Il ressort et se dit »et si j’allais vivre ma vie »?

Lph: Dans quel état d’esprit abordez-vous ce premier festival du théâtre français en Israël?

F.H.: C’est une formule qui ne pourra que grandir et avancer. Nous sommes en Israël parce que c’est le cœur du monde et que tout le monde doit venir le bâtir. Nous apportons notre mur à la maison « culture » du pays. C’est notre devoir et nous en sommes fiers.

Pour plus de renseignements:

www.festival-theatre-francais.com

Photo: Pascal Augié

Guitel Ben-Ishay