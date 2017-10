Israël fait fermer des bureaux de médias à Hébron

Les forces de sécurité Israéliennes et des agents du Shin Bet ont mené des descentes dans des sociétés de production et d’information palestiniennes de Judée et de Samarie cette nuit pour y fermer au moins trois d’entre elles, accusées d’avoir diffusé de la propagande du Hamas et d’avoir incité à la haine et aux violences contre les Juifs……..Détails…….



Ces raids ont été effectués dans la nuit de mardi à mercredi par des soldats de Tsahal et le Shin Bet.

Selon le syndicat des journalistes Palestiniens, les sociétés de production Palmedia, Ramsat et Transmedia, toutes trois situées à Hébron et travaillant, entre autre, pour le Hamas (Al-Aqsa TV et à Al-Quds TV) , ont été fermées pour 6 mois par l’armée Israélienne.

L’armée y a saisi du matériel et a arrêté deux personnes, dont un responsable de l’une de ces société.

Cinq autres sociétés situées dans d’autres localités de Judée et de Samarie ont été perquisitionnées dans la nuit.

Tsahal a confirmé la fermeture de Ramsat et de Transmedia, accusées de promouvoir la haine, la violence et le terrorisme contre les Israéliens.

Source Koide9enisrael