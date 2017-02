Israël entre officiellement à l’Eurocontrol

Le drapeau israélien flotte pour la première fois devant le siège de l’Eurocontrol à Bruxelles. L’Eurocontrol est l’autre nom de l’Organisation européenne pour la sécurité de la navigation aérienne, créée en 1960, dont le but est de créer un système harmonieux et uniforme de sécurité dans tous les domaines liés à l’aviation civile et militaire sur le continent. L’Eurocontrol est composé désormais de 42 Etats membres, dont deux pays non-européens: le Maroc et Israël.

Après des années de négociations, le ministre israélien des Transports Israël Katz avait signé en juin 2016 un protocole d’accord qui permettait l’admission d’Israël à cet organisme mais il fallait encore la ratification par les pays membres. Tous les 41 pays ont voté en faveur de l’adhésion d’Israël, qui dispose d’une « certaine expérience » en la matière.

Le ministre israélien s’est réjoui de ce nouveau succès: « Il s’agit d’un pas historique qui permettra à Israël à la fois de bénéficier de nombreux avantages dont jouissent les compagnies aériennes européennes mais aussi de pouvoir aider ces compagnies dans des domaines dans lesquels Israël dispose de nombreux atouts ».

Israël Katz estime qu’il s’agit de l’un des plus importants accords bilatéraux signés entre Israël et l’Europe.

Photo Wikipedia