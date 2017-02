Israël enfin en Paix ? L’espoir peut renaître … Le grand Zorro « Trump » est arrivé ! Par Bely.

Et tous les médias de s’en faire l’écho !

Se pourrait-il qu’enfin Israël retrouve le soutien de son allié le plus ancien et le plus précieux en la personne du nouveau président des Etats Unis ?

Tous les moqueurs de ne pouvoir faire autrement que de rappeler que cela n’est guère étonnant et que cela ne fait que justifier leur verdict au sujet de ce « rigolo » de Donald Trump !

Tout de même… Voilà qui n’est pas ordinaire…. Un homme qui réussit l’exploit d’être, ancien candidat ou nouveau président, décrié systématiquement quoi qu’il projette de faire, mieux, avant d’avoir eu même le temps d’ouvrir la bouche !

Ainsi, le figaro, (un media parmi d’autres qu’on ne peut accuser d’être pro-israéliens, (une façon détournée pour ne pas dire antisionistes), y va lui aussi de son couplet… (fort ironique il est vrai !) :

« L’apparition de Donald Trump et Benyamin Nétanyahou côte à côte à la Maison-Blanche mercredi a résumé le message principal de leur premier rendez-vous officiel: l’alliance israélo-américaine sort de l’ère glaciaire où l’avait plongée Barack Obama, soupçonné de penchants propalestiniens. Puisqu’il s’agit avant tout de «changer le théâtre politique de la relation», il importe peu que la conférence de presse commune ait précédé les entretiens entre les deux hommes.

Le président américain et le Premier ministre israélien n’en ont pas eu besoin pour affirmer le «lien indestructible» qui unit leurs deux pays, affichant des positions très proches sur l’Iran et sur le processus de paix au Proche-Orient…

Donald Trump a de nouveau critiqué l’accord nucléaire avec Téhéran comme «le pire (qu’il) ait jamais vu», sans toutefois le dénoncer tandis que Benyamin Nétanyahou saluait «sa clarté sur la nécessité de tenir tête au régime terroriste iranien».

Vous rendez vous compte ? « Le «négociateur en chef» américain voit un accord de paix au Proche-Orient comme «le deal suprême». Il a confié cette «mission impossible» à son gendre, Jared Kushner, 36 ans, juif orthodoxe proche d’Israël et du mouvement des colons, qui connaît Nétanyahou, un ami de son père, depuis l’enfance. Ses premières consultations ont inclus des ambassadeurs arabes à Washington, en particulier celui des Émirats arabes unis, Youssef al-Otaiba. L’idée de Kushner est de voir plus grand que le rapport de force israélo-palestinien, diluant les complexités de la relation bilatérale dans un accord de paix israélo-arabe incluant l’Arabie saoudite et les monarchies du Golfe. »

Avant que de conclure : « Trump et Nétanyahou ont confirmé le projet mercredi, « d’une chance de parvenir à un accord beaucoup plus large que simplement entre Israéliens et Palestiniens, englobant beaucoup d’autres pays», a déclaré le président, y voyant une stratégie «à laquelle personne n’avait pensé avant», quoi qu’elle reprenne une idée déjà développée en 2005 !!

Alors, idée nouvelle ou pas ? Quelle importance !

L’essentiel, dans ce cas précis : Qu’elle soit la bonne !