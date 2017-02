L’UNRWA a accepté de limoger un fonctionnaire terroriste

Le coordinateur des activités de Tsahal dans les Territoires Yoav (Poly) Mordekhaï avait demandé à l’UNRWA de se séparer de Souhil al-Hindi, qui travaillait jusqu’à présent pour cette organisation dépendante de l’ONU comme président de l’Union des travailleurs arabes palestiniens. Mais il a été récemment élu au sein de la direction du Hamas. Il a également été accusé d’avoir menti sur ses véritables activités lors de ses entretiens d’embauche pour cette organisation internationale.

Cédant pour une fois aux pressions israéliennes, l’UNRWA a annoncé dimanche soir avoir limogé Souhil al-Hindi

L’étroite collusion entre l’UNRWA, qui s’occupe exclusivement des « réfugiés » arabes palestiniens, et le Hamas n’est plus à démontrer. De nombreux rapports existent aujourd’hui sur la véritable planche à billets que constitue l’UNRWA au profit de ce statut fictif dont bénéficient les Arabes palestiniens seuls, ainsi que de la couverture assurée par cette instance de l’ONU à l’endoctrinement à la haine antisémite dans les écoles qu’elle dirige dans la bande de Gaza et en Judée-Samarie.

Photo Wissam Nassar / Flash 90