Israël complimenté par le FMI

Une délégation du Fonds monétaire international est arrivée en Israël et a présenté le rapport de l’organisation pour l’année 2016 au ministre des Finances Moshé Cahlon et à la gouverneure de la Banque d’Israël Dr. Karnit Flug. Le FMI compliment l’économie israélienne et souligne notamment sa stabilité et le taux exceptionnellement bas du chômage. Le rapport en conclut qu’il s’agit d’une période idéale pour effectuer les réformes nécessaires pour augmenter encore la croissance. Il cite notamment les investissements dans l’éducation, la santé et les infrastructures. Le FMI note aussi avec satisfaction les efforts du gouvernement en vue de faire baisser les prix du logement mais estime qu’il faudrait entreprendre une réforme de fond afin d’augmenter l’offre de manière significative.

Photo Illustration