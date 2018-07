Israël classé parmi les plus grandes puissances mondiales!

Soixante-dix ans d’existence à peine, 27.000 km2 et huit millions d’habitants, et pourtant. Le célèbre magazine d’actualités américain ‘U.S. News & World Report’ a publié son classement annuel des 25 pays les plus puissants au monde. Pour établir ce classement, le magazine utilise de nombreux critères dont leur capacité à établir des alliances, leur puissance économique et militaire, leur avancée technologique, leur poids politique ou encore leur place dans le leadership mondial.

Sur ces vingt-cinq pays, Israël est classé à la 8e place! Les pays qui devancent l’Etat juif sont dans l’ordre les Etats-Unis, la Russie, la Chine, l’Allemagne, la Grande-Bretagne, la France et le Japon. Israël devance des pays tels que le Canada, l’Australie, l’Italie, l’Espagne, la Turquie, la Corée du Sud, la Suède, l’Inde ou l’Iran!

Photo Yonatan Sindel / Flash 90