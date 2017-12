Israël classé 9e mondial pour l’état de santé de ses citoyens

L’israélien moyen à l’habitude de se plaindre du système de santé en Israël, et il est vrai qu’il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine, plus d’ailleurs dans le domaine bureaucratique et organisationnel que pour la qualité des soins. Mais cela n’empêche pas qu’un rapport annuel publié par le magazine Bloomberg pour 2017 classe Israël au 9e rang mondial avec une note de 88,14 sur 100!

Les huit pays qui devancent Israël sont l’Italie, l’Islande, la Suisse, Singapour, l’Australie, l’Espagne, le Japon et la Suède. Israël est suivi par le Luxembourg.

A titre de comparaison, la France est 14e, l’Allemagne 16e, la Canada 17e, le Royaume-Uni 23e, la Belgique 26e et les USA 34e.

La dernière place mondiale est occupée par la Sierra Leone. Elle est placée au 163e rang sur 200 pays , car 37 pays n’ont même pas pu fournir des données.

Les rédacteurs du rapport ont pris en compte de très nombreux facteurs: niveau des soins médicaux, nombre de praticiens par habitants, espérance de vie, chereté des médicaments, hygiène de la population, facteurs de risques, présence de maladies rares, taux de mortalité etc.

Photo Wikipedia