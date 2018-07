ISRAËL c’est pire que juif. C’est le mot radioactif… par Emmanuelle Halioua

Israël c’est le mot radioactif. Juifs, cachez-vous. Juifs effacez-vous, cessez d’exister. Encore… Par Emmanuelle Halioua.

Je vis en France. J’ai toujours su qu’il valait mieux ne pas crier sur les toits que je suis juive. Mais je découvre que ce pays a aussi un problème avec les blancs à présent. Manifestations. Soirées interdites aux « blancs ».

Mon fils de 11 ans m’a même fait éclater de rire, parce qu’à l’école élémentaire, il a été insulté de sale blanc! Pauvre gosse. Blanc et juif. C’est la double peine.

Pourtant on fait attention nous les juifs de France ou les français juifs. On rase bien les murs en général. On ne porte pas plainte quand on est agressé par… peurs des représailles. On a remplacé nos Kippas très souvent par des casquettes. Et nos mouvements de jeunesse, même les plus sionistes, ne mettent aucun drapeau ni nom signalant leur appartenance. Pour leur sécurité m’a t-on répondu.

Emmanuelle Halioua