Israël bientôt poursuivi à la Haye?

La Direction de la Sécurité nationale au sein du Bureau du Premier ministre a averti la semaine dernière la commission des Affaires étrangères et de la Défense des risques réels de poursuites judiciaires contre Israël devant la Cour pénale internationale de la Haye en 2018. Ces poursuites concerneraient deux dossiers: l’Opération Tsouk Eitan et la poursuite de la construction juive en Judée-Samarie et à Jérusalem, qui font l’objet depuis trois ans d’une « vérification préliminaire » de la part de ce tribunal.

Le colonel (rés.) Amit Aviram, haut responsable à la Direction de la Sécurité nationale a présenté aux membres de la commission une estimation stratégique pour l’année 2018, comprenant les défis sécuritaires, politiques et judiciaires auxquels Israël fera face dans un proche avenir. Parmi eux, une décision probable de Fatou Bensouda, la Procureure générale de la CPI de passer du stade de « vérifications préliminaires » à celui d’enquête pénale! L’officier a également évoqué un regain de tension en Judée-Samarie et à Gaza ainsi qu’un renforcement des campagnes de boycott délégitimation d’Israël.

Le 4 décembre dernier, Fatou Bensouda avait publié un rapport concernant cette « vérification préliminaire » et avait annoncé « un progrès significatif » concernant les deux plaintes déposées au nom de l’Autorité Palestinienne. L’ouverture d’une enquête pénale, pour autant inacceptable et injuste qu’elle soit, serait une décision grave de conséquences pour Israël car elle serait dirigée contre des personnes spécifiques qui risqueraient de tomber sous le coup d’un mandat d’arrêt international!

Au ministère des Affaires étrangères ainsi qu’au ministère de la Justice ont est cependant moins pessimiste qu’à la Direction de la Sécurité nationale et on estime que si le risque existe, il n’est pas certain du tout que la Procureure générale veuille se lancer dans une telle aventure qui pourrait avoir aussi des répercussion négatives pour cette institution.

Mais tout le monde est d’accord pour dire qu’Israël doit agir sur le plan politique, diplomatique et judiciaire pour empêcher qu’un tel scénario se réalise.

Israël mis sur le banc des accusés pour s’être défendu contre des terroristes ou pour le « crime » de construire des maisons pour des juifs, on aura tout vu. Ou pas encore…

Photo Illustration