Israël bat la Corée du Sud à la Classique mondiale de baseball

L’équipe israélienne a battu la Corée du Sud lors de son premier match en l’emportant 2-1 en 10 manches lors du match d’ouverture de la Classique mondiale de baseball, a rapporté lundi le site officiel du Réseau des sports (rds).

What a way to open #WBC2017! Israel tops South Korea, 2-1, in 10 innings. pic.twitter.com/93uPvNPCPC — WBC Baseball (@WBCBaseball)6 mars 2017

Avec des coureurs aux premier et troisième coussins en début de 10e, Scott Burcham a produit le point victorieux.

Josh Zeid est venu mettre fin au match en lançant la 10e manche. Il a entre autres retiré Dae-Ho Lee, qui a frappé 14 circuits avec les Mariners l’an dernier, pour mettre fin au match.

Jason Marquis got Team Israel off to a great start with his 3 scoreless frames. #WBC2017pic.twitter.com/tqWMTTQuXg — WBC Baseball (@WBCBaseball)6 mars 2017

Le partant de la Corée du Sud, Won-Jun Chang, a tenu en échec les frappeurs de l’Israël durant les quatre manches qu’il a lancées. Il a toutefois rempli les buts en deuxième manche et un base-sur-balles à Tyler Krieger a permis aux Israéliens de remporter le match.

Get fired up Team Israel, you struck first in #WBC2017. https://t.co/ZbdnD3FhAlpic.twitter.com/r2VErF43L0 — WBC Baseball (@WBCBaseball)6 mars 2017

C’est la première fois que l’équipe israélienne gagne au tournoi de baseball, où 16 pays sont représentés.

L’Etat hébreu est le seul participant au tournoi cette année qui ne figure pas parmi les 20 premiers du classement mondial, actuellement placé à la 41e position.

L’équipe israélienne de baseball s’était qualifiée en septembre pour la première fois de son histoire avec une victoire 9-1 sur la Grande-Bretagne au MCU Park.

Les deux équipes évoluent au sein du groupe A en compagnie des Pays-Bas et de Taïwan.

L’équipe israélienne devrait jouer avec la Chine plus tard ce lundi, et les Pays-Bas mercredi.

Source www.i24news.tv